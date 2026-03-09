Serie A il Milan vince il derby d’Italia | 1-0 sull’Inter tra polemiche nel finale

Il Milan ha conquistato una vittoria di misura contro l’Inter nel derby della Madonnina, conclusosi sul punteggio di 1-0. La partita è terminata con alcune proteste nel finale, mentre il risultato ha portato il Milan a sette punti dall’Inter in classifica. La sfida ha visto i due club affrontarsi con intensità, con il Milan che è riuscito a mantenere il vantaggio fino al fischio finale.

Il Milan si prende il derby e riapre la corsa al titolo. La sfida tra rossoneri e nerazzurri si chiude 1-0 per la squadra allenata da Massimiliano Allegri, ma il finale è acceso dalle proteste dell'Inter per due episodi discussi negli ultimi minuti. Il successo consente al Milan di portarsi a sette punti dalla capolista, allenata da Cristian Chivu, riaprendo di fatto la lotta per il campionato. L'episodio più discusso arriva al 93° minuto. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Federico Dimarco, il pallone arriva a Carlos Augusto che trova la deviazione vincente del possibile pareggio. L'arbitro Doveri, però, ferma tutto: il corner era stato battuto prima del suo fischio, quindi il gioco non era stato ancora autorizzato a riprendere.