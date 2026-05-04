LIVE Italia-Spagna 7-7 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | spettacolare parata di Sesena!

Da oasport.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di pallanuoto femminile valida per i Mondiali del 2026, Italia e Spagna sono arrivate a un punteggio di 7-7. La gara si è conclusa con una parata spettacolare di una giocatrice spagnola, Sesena. Gli aggiornamenti in tempo reale segnalano anche un gol italiano che ha portato il punteggio in parità. La partita prosegue con grande intensità, mantenendo alta l’attenzione dei tifosi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.17?  Gooooooooooooool, pareggio azzurro, Italia-Spagna 7-7. 6.59? Gol di Barriga, pallone sotto la traversa, Italia-Spagna 6-7. 7.59? Inizia il terzo quarto, palla all’Italia. Finisce il secondo quarto, Italia-Spagna 6-6. 0.57? Goooooooooooool, Giustini in superiorità numerica, Italia-Spagna 6-6. 1.15? Time out chiamato dall’Italia per recuperare la forma. 2.55? Gooooooooooooool, Leone riapre le speranze azzurre, Italia-Spagna 5-6. 3.17? Gol della Spagna, Gonzalez aumenta il vantaggio iberico, Italia-Spagna 4-6. 4.32? Gol della Spagna ancora una volta con Leiton, Italia-Spagna 4-5. 4.56? Attenzione challenge vinto della Spagna, gol di Leiton, Italia-Spagna 4-4.🔗 Leggi su Oasport.it

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