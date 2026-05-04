LIVE Italia-Spagna 7-7 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | spettacolare parata di Sesena!

Nella partita di pallanuoto femminile valida per i Mondiali del 2026, Italia e Spagna sono arrivate a un punteggio di 7-7. La gara si è conclusa con una parata spettacolare di una giocatrice spagnola, Sesena. Gli aggiornamenti in tempo reale segnalano anche un gol italiano che ha portato il punteggio in parità. La partita prosegue con grande intensità, mantenendo alta l’attenzione dei tifosi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.17? Gooooooooooooool, pareggio azzurro, Italia-Spagna 7-7. 6.59? Gol di Barriga, pallone sotto la traversa, Italia-Spagna 6-7. 7.59? Inizia il terzo quarto, palla all’Italia. Finisce il secondo quarto, Italia-Spagna 6-6. 0.57? Goooooooooooool, Giustini in superiorità numerica, Italia-Spagna 6-6. 1.15? Time out chiamato dall’Italia per recuperare la forma. 2.55? Gooooooooooooool, Leone riapre le speranze azzurre, Italia-Spagna 5-6. 3.17? Gol della Spagna, Gonzalez aumenta il vantaggio iberico, Italia-Spagna 4-6. 4.32? Gol della Spagna ancora una volta con Leiton, Italia-Spagna 4-5. 4.56? Attenzione challenge vinto della Spagna, gol di Leiton, Italia-Spagna 4-4.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 7-7, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: spettacolare parata di Sesena! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Spagna 0-0, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte! LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa per continuare a stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Europeo Under 20, Azzurrini ko con la Spagna, domani la semifinale con il Portogallo; LIVE Italia-Olanda 12-10, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: vittoria in rimonta per il Setterosa!; Taglio accise sui carburanti: L’Italia guardi all Spagna e non replichi gli errori del 2022 che costarono 7,6 milliardi; Vuelta di Spagna femminile 2026: Percorso, salite e favorite del grand tour spagnolo. LIVE Italia-Spagna 0-1, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: si parte!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.39' Gol della Spagna con Ruiz Barril che dai sei metri non sbaglia, Italia-Spagna 0-1. 7.59' Inizia il primo ... oasport.it Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile vedrà iniziare oggi, lunedì 4 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, la seconda fase: l'Italia, ... oasport.it OLTRE 3mila ore di formazione erogate in cinque Paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo, Croazia e Slovenia), più di 700 sessioni... Leggi l'articolo #neet - facebook.com facebook Trump, nuovo attacco a Italia e Spagna: "Per loro va bene se l'Iran ha un'arma nucleare" x.com