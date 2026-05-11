Il centrocampista, ex giocatore dell’Inter, ha iniziato a distinguersi con l’Anorthosis a Cipro, dimostrando di mantenere le qualità tecniche che aveva in passato. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione degli osservatori, anche se persistono dubbi sulle condizioni fisiche. Nel frattempo, in Italia si valuta l’interesse per un possibile trasferimento, con alcune clausole economiche che rendono l’operazione più accessibile.

di Giuseppe Colicchia Il centrocampista ex Inter sta brillando con l’Anorthosis: qualità intatte, ma il dubbio fisico divide ancora i tifosi. Stefano Sensi è tornato protagonista. Lontano dai riflettori della Serie A, il centrocampista classe 1995 sta vivendo una stagione molto positiva con l’Anorthosis Famagosta, a Cipro. Tra campionato e coppe ha già collezionato 8 gol e diversi assist, numeri che certificano una continuità ritrovata e che stanno riaccendendo l’interesse attorno al suo nome anche in ottica mercato. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Secondo le ultime voci, nel contratto del regista italiano sarebbe presente una clausola rescissoria da circa 300 mila euro, una cifra considerata accessibile per molte società italiane, soprattutto per club alla ricerca di esperienza e qualità senza investimenti pesanti.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sensi rinasce a Cipro: talento ritrovato e clausola low cost, l’Italia ci pensa

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