Stefano Sensi ha iniziato una nuova esperienza sportiva in Cipro, un trasferimento che ha portato risultati positivi finora. Con l’Anorthosis Famagosta, il centrocampista sta mostrando numeri di rilievo e una forma fisica in crescita. La sua stagione attuale viene considerata la migliore della sua carriera. Tuttavia, si segnala la presenza di una clausola nel suo contratto che potrebbe attirare l’interesse di squadre italiane.

Como, il ds Ludi svela: «Champions? Speriamo di regalare ai tifosi la miglior gioia possibile. Zero contatti con l’Inter per Nico Paz» Como, il ds Ludi svela: «Champions? Speriamo di regalare ai tifosi la miglior gioia possibile. Zero contatti con l’Inter per Nico Paz» Thorstvedt: «Grosso? Ha fatto un lavoro straordinario. Le partite più belle? Le due contro l’Atalanta.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sensi, nuova vita in Cipro: è la sua miglior stagione in carriera! Numeri impressionanti, occhio alla clausola che può far gola alle italiane

Notizie correlate

Chi è Rafa Jódar, la nuova grande speranza del tennis spagnolo: i record che ha già strappato a Nadal e Alcaraz, come suo padre guida la sua carriera e perché non vuole condividere la sua vita sui social mediaMadrid rappresenta ancora una volta il futuro del tennis spagnolo dopo molti anni (con la benedizione di Fernando Verdasco che ha avuto una carriera...

Sassuolo, occhio al futuro di Kone! Clausola da 35 milioni che fa gola al Milan e agli altri club interessati tra Italia ed esteroSassuolo, occhio al futuro di Kone! Clausola da 35 milioni che fa gola al Milan e agli altri club interessati tra Italia ed estero Calciomercato...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Webuild presenta alla comunità finanziaria una nuova emissione obbligazionaria; Addio Zanardi, un campione in tutti i sensi; Caos traffico zona industriale, allo studio una nuova rotonda e sensi unici; Lecce, nuovi varchi h24 e nuova viabilità. Quando e dove.

Torta di mele e uvetta genuina e salutare senza burro la mangio senza sensi di colpa ricetta nei commenti - facebook.com facebook

Stefano Sensi, 26 partite stagionali con l’Anorthosis Famagosta (8 gol e 6 assist) è stato tra i migliori del campionato cipriota. All’interno del suo contratto è presente una clausola di circa 300mila euro per cui potrebbe diventare un’occasione di mercato interes x.com