A Senigallia, il centro della città si è riempito con un corteo in solidarietà alla Palestina, che ha bloccato le strade principali. Durante la manifestazione, sono stati posti alcuni interrogativi su chi siano i due attivisti a bordo della nave della flotta. Inoltre, si è discusso di come le spese militari possano influire sui salari dei cittadini locali. La manifestazione ha coinvolto diverse persone e ha attirato l’attenzione sulla situazione internazionale.

? Domande chiave Chi sono Vittorio e Maurizio, i due attivisti a bordo della flotta?. Come influiscono le spese belliche sui salari dei cittadini di Senigallia?. Perché la protesta ha collegato il conflitto in Gaza ai servizi pubblici?. Cosa prevede il piano operativo del coordinamento Marche per le prossime mobilitazioni?.? In Breve Partecipazione di Vittorio e Maurizio a bordo della spedizione marittima Global Sumud Flotilla.. Manifestanti contestano il riarmo mondiale per la sottrazione di fondi ai salari locali.. Coordinamento Marche per la Palestina organizza il monitoraggio costante della flotta per Gaza.. Corteo con musica e fumogeni blocca le vie principali del centro di Senigallia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, piazza piena per la Palestina: il corteo blocca il centro

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