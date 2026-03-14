A Torino si torna in piazza a sostegno della Palestina | il corteo regionale contro board of peace e ddl Romeo

A Torino si sono radunati in piazza gruppi di persone per manifestare a favore della Palestina, organizzando un corteo regionale contro il board of peace e il ddl Romeo. Nonostante le condizioni meteorologiche sfavorevoli, i partecipanti hanno deciso di scendere in strada per esprimere il loro sostegno, puntando il dito contro il governo israeliano e gli Stati Uniti. La manifestazione si è svolta nel centro della città con un'alta partecipazione.

Nonostante il meteo avverso si torna in piazza a Torino a sostegno della Palestina “ora che il regime israeliano e USA vogliono annientarla definitivamente contando sull'amnesia collettiva”. Non si abbassa l'attenzione sulla causa che nella giornata di sabato, 14 marzo, riporta in piazza circa cinquecento attivisti, militanti politici, studenti e cittadini per ribadire la propria contrarietà a politiche di guerra, corsa al riarmo ma anche “repressione del dissenso e deriva autoritaria” imputata al Governo Meloni. Dal “board of peace” al ddl Romeo: “Scendiamo in piazza contro la paura e l'impotenza a cui ci vogliono obbligare”. Alle 15 ha preso il via il corteo regionale, mossosi da piazza XVIII Dicembre, in cima al quale sfila lo striscione: “Criminale è chi sostiene il genocidio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Articoli correlati Antisemitismo, presidio contro il Ddl Romeo: “Incostituzionale. Una vendetta del Governo per le manifestazioni per la Palestina”A 24 ore dalla Giornata della Memoria e a poche ore dall’inizio della discussione in Commissione Affari costituzionali del Senato del disegno di... Board of peace, l’affondo della Casa Bianca contro il Vaticano: “Spiacevole il suo no al Board”La Casa Bianca non nasconde il disappunto per la decisione della Santa Sede di non partecipare alla prima riunione del Board of Peace, l’organismo... Approfondimenti e contenuti su A Torino si torna in piazza a sostegno... Temi più discussi: Il Festival internazionale dell'economia torna a Torino e si sposta in autunno; Cosa non torna sul video del martello di Torino; Torino si prepara a ridere: torna la settimana della stand up comedy allo Spazio Kairos; Giornalismo e cultura, a Torino torna il Premio internazionale Vitaliano Brancati. A Torino da martedì il semaforo antismog torna biancoA Torino da domani e fino a mercoledì 11 marzo, prossimo giorno di controllo, secondo i dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte le misure di limitazione del traffico torneranno al livello 0, b ... rainews.it Torino si fa dolce, torna Cioccolatò con oltre 70 stand in piazza(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Con oltre 70 stand, dal Piemonte alla Costa Rica, torna in piazza Vittorio, dal 13 al 17 febbraio, CioccolaTò, la manifestazione dedicata a una delle eccellenze del ... notizie.tiscali.it Decine di lavoratori, ragazzi, genitori con bambini piccoli nel passeggino, anziani appoggiati al bastone. Tutti in fila, fin dalla prima mattina con in mano la carta d’identità, quella color noisette, davanti all’anagrafe centrale di via della Consolata a Torino. Che c x.com «Ho chiesto un trattamento particolare», spiega. Ma la sua deposizione al tribunale di Torino è stata piuttosto difficile - facebook.com facebook