A Torino si torna in piazza a sostegno della Palestina | il corteo regionale contro board of peace e ddl Romeo

Da torinotoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino si sono radunati in piazza gruppi di persone per manifestare a favore della Palestina, organizzando un corteo regionale contro il board of peace e il ddl Romeo. Nonostante le condizioni meteorologiche sfavorevoli, i partecipanti hanno deciso di scendere in strada per esprimere il loro sostegno, puntando il dito contro il governo israeliano e gli Stati Uniti. La manifestazione si è svolta nel centro della città con un'alta partecipazione.

Nonostante il meteo avverso si torna in piazza a Torino a sostegno della Palestina “ora che il regime israeliano e USA vogliono annientarla definitivamente contando sull'amnesia collettiva”. Non si abbassa l'attenzione sulla causa che nella giornata di sabato, 14 marzo, riporta in piazza circa cinquecento attivisti, militanti politici, studenti e cittadini per ribadire la propria contrarietà a politiche di guerra, corsa al riarmo ma anche “repressione del dissenso e deriva autoritaria” imputata al Governo Meloni. Dal “board of peace” al ddl Romeo: “Scendiamo in piazza contro la paura e l'impotenza a cui ci vogliono obbligare”. Alle 15 ha preso il via il corteo regionale, mossosi da piazza XVIII Dicembre, in cima al quale sfila lo striscione: “Criminale è chi sostiene il genocidio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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