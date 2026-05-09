Marche e Senigallia | il video per rivivere i fatti della settimana
Questa settimana a Senigallia e nelle zone vicine sono avvenuti diversi eventi che hanno attirato l’attenzione. Sono stati pubblicati vari video che mostrano i momenti salienti e le situazioni più significative. Chi desidera contribuire alla cronaca locale può inviare i propri filmati attraverso i canali ufficiali o le piattaforme dedicate, per condividere quanto accaduto.
? Domande chiave Quali eventi hanno segnato la settimana tra Senigallia e l'entroterra?. Come puoi inviare i tuoi video per influenzare la cronaca locale?. Dove trovi l'archivio completo di tutti i servizi video della settimana?. Perché il racconto dei piccoli borghi è parte del nuovo notiziario?.? In Breve Pubblicazione settimanale ogni sabato alle ore 19:00 su canale YouTube dedicato.. Contenuti consultabili su portali web SN24.it e senigalliatv.it per consultazione asincrona.. Invio contributi video e foto tramite indirizzo e-mail [email protected] per i cittadini.. Focus informativo esteso tra Senigallia e i comuni dell'entroterra marchigiano.🔗 Leggi su Ameve.eu
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