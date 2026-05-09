Marche e Senigallia | il video per rivivere i fatti della settimana

Questa settimana a Senigallia e nelle zone vicine sono avvenuti diversi eventi che hanno attirato l’attenzione. Sono stati pubblicati vari video che mostrano i momenti salienti e le situazioni più significative. Chi desidera contribuire alla cronaca locale può inviare i propri filmati attraverso i canali ufficiali o le piattaforme dedicate, per condividere quanto accaduto.

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