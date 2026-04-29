Icone pop a Napoli il Comicon 2026 accende i motori

A Napoli si avvicina l’edizione 2026 del Comicon, l’evento dedicato a fumetti e intrattenimento digitale, che si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio. La manifestazione, alla sua ventiseiesima edizione, rappresenta un appuntamento importante nel calendario degli appassionati e degli operatori del settore in Italia. L’evento si terrà presso le location abitualmente coinvolte e prevede numerosi appuntamenti e ospiti speciali.

(Adnkronos) – Manca ormai pochissimo al ritorno di Comicon Napoli, che dal 30 aprile al 3 maggio celebrerà la sua XXVI edizione confermandosi snodo cruciale per il panorama nazionale del fumetto e dell’intrattenimento digitale. L'appuntamento alla Mostra d'Oltremare assume quest'anno una valenza sportiva di rilievo grazie alle Finals della eSerie A Goleador 2026. Il campionato ufficiale esports, organizzato dalla Lega Calcio Serie A in collaborazione con Infront Italy e King Esport, vedrà 16 club della massima divisione contendersi lo scudetto virtuale su EA Sports FC 26. Dopo una Regular Season serrata disputata tra febbraio...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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