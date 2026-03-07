Durante il San Marino Song Contest 2026, la cantante Senhit si è aggiudicata la vittoria con il brano Superstar, conquistando così il pass per l’Eurovision. Alla finale europea, che si terrà a Vienna, la performer sarà accompagnata anche dall’artista britannico Boy George. La selezione si è svolta in Repubblica del Titano e ha visto la partecipazione di diversi artisti locali.

La cantante conquista la selezione della Repubblica del Titano con il brano Superstar. Alla finale della competizione europea di Vienna porterà sul palco anche Boy George. Ieri sera su San Marino RTV, Rai Radio 2 e su RaiPlay è andato in onda il San Marino Song Contest 2026 condotto da Simona Ventura, la kermesse musicale che sceglie il rappresentante della Repubblica del Titano alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna. Al termine della serata la vittoria è andata a Senhit, che ha conquistato il primo posto con il brano Superstar, realizzato insieme a Boy George, storico frontman dei Culture Club. Artisti italiani e internazionali sul palco del San Marino Song Contest Anche quest'anno sul palco del San Marino Song Contest sono saliti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - San Marino Song Contest 2026: trionfa Senhit con Boy George e vola all’Eurovision

Senhit feat. Boy George vince il San Marino Song Contest e vola all’EurovisionLa finale si è svolta al Teatro Nuovo di Dogana e ha incoronato l’artista che porterà la bandiera di San Marino sul palco europeo.

Senhit con Boy George vince il San Marino Song Contest e vola ancora una volta all’Eurovision: ecco chi èDopo Gabry Ponte (“Tutta l’Italia”), toccherà a Senhit e Boy George rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2026 Senhit e Boy George...

Senhit vince il San Marino Song Contest e vola all'Eurovision

Aggiornamenti e notizie su San Marino Song.

Temi più discussi: San Marino Song Contest 2026, vince Senhit feat. Boy George e vola all'Eurovision; Senhit vince il San Marino Song Contest con Superstar scritta insieme a Boy George e va in gara all'Eurovision: Sal Da Vinci mi è sempre piaciuto; San Marino Song Contest 2026: chi c'è in gara da Rosa Chemical a Dolcenera; Da Boy George a Rosa Chemical, ecco i big del San Marino Song Contest 2026.

Chi ha vinto il San Marino Song Contest 2026: la classifica completaChi ha vinto il San Marino Song Contest 2026 e qual è la classifica finale: il podio, i finalisti e tutti i premi assegnati. donnaglamour.it

San Marino Song Contest 2026, vince Senhit feat. Boy George e vola all'EurovisionLeggi su Sky TG24 l'articolo San Marino Song Contest 2026, vince Senhit feat. Boy George e vola all'Eurovision ... tg24.sky.it

Senhit vince il San Marino Song Contest con il brano “Superstar” featuring Boy George e stacca il biglietto per rappresentare la Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest di Vienna in programma dal 13 al 16 maggio 2026. Per l’artista bolognese di ori - facebook.com facebook

San Marino Song Contest, vince Senhit con «Superstar», canzone scritta da Boy George: va in gara all'Eurovision x.com