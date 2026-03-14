Per una città sempre più verde | Piantati 1.418 alberi in un inverno Crescono parchi e patrimonio

Nel primo trimestre dell’anno, il Comune ha piantato 1.418 alberi, mentre ne sono state rimosse 25. Questa operazione si inserisce nel progetto di rendere la città più verde, con l’obiettivo di ampliare parchi e spazi naturali. La crescita del patrimonio arboreo si accompagna a interventi di manutenzione e gestione del verde pubblico.

Il Comune nei primi tre mesi dell’anno ha piantato 1418 nuovi alberi a fronte di 25 piante rimosse nello stesso periodo. Lo ha annunciato il sindaco, Michele Conti, commentando gli intyerventi di questi giorni in vari quartieri della città: via Giovanni Pisano a Porta a Lucca, al Parco Europa a Cisanello, al cantiere del Parco di via Pungilupo a Cisanello, al cantiere del Parco della Cittadella e nelle piazze di Marina di Pisa. "Sulle alberfature - ha sottolineato il primo cittadoino rispondendo alle accuse di alcuni ambientalisti - occorre fare chiarezza una volta per tutte e i numeri servono a questo: da dicembre a fine marzo, abbiamo messo a dimora 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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