Semplicemente Mimì - omaggio a Mia Martini per la serata cover
Una serata dedicata a Mia Martini porterà sul palco il trio Semplicemente Mimì, che interpreterà alcune delle sue canzoni più famose. L’evento si svolge tra musica e emozioni, con l’obiettivo di rendere omaggio alla cantante attraverso le sue melodie più rappresentative. La serata si svolge in un contesto musicale in cui le voci e le interpretazioni sono al centro dell’attenzione.
Ci sono voci che restano, canzoni che tornano, ogni volta, con la stessa intensità.Una serata dedicata a Mia Martini, tra emozione e interpretazione, con la voce di Semplicemente Mimì Trio a portare sul palco tutta la forza di un repertorio senza tempo.La musica si intreccia alla tavola, la.🔗 Leggi su Baritoday.it
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