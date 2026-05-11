Semplicemente Mimì - omaggio a Mia Martini per la serata cover

Una serata dedicata a Mia Martini porterà sul palco il trio Semplicemente Mimì, che interpreterà alcune delle sue canzoni più famose. L’evento si svolge tra musica e emozioni, con l’obiettivo di rendere omaggio alla cantante attraverso le sue melodie più rappresentative. La serata si svolge in un contesto musicale in cui le voci e le interpretazioni sono al centro dell’attenzione.

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