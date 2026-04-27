' Harmonic Quartet' omaggio a tre interpreti straordinarie | Mina Ornella Vanoni e Mia Martini
Domenica 3 maggio alle 21 nella Sala Estense di Ferrara si svolgerà un concerto dell’Harmonic Quartet, che renderà omaggio a tre interpreti italiane note per le loro carriere: Mina, Ornella Vanoni e Mia Martini. La serata vedrà la partecipazione di Roberta Righi, la quale interpreterà brani scelti che ripercorrono il repertorio di queste artiste. L’evento si inserisce nel calendario degli appuntamenti musicali della città.
Domenica 3 maggio (ore 21), presso la Sala Estense di Ferrara, si terrà un viaggio nella grande musica italiana al femminile con l’Harmonic Quartet e la voce di Roberta Righi. La Banda Filarmonica Ludovico Ariosto, insieme alla propria scuola di musica, presenterà una serata dedicata a tre.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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