Sanremo 2026 | Poche cover mi entusiasmano Ditonellapiaga e Tony Pitony semplicemente spaccano Ecco la mia top 5

Durante la quarta serata del 76esimo Festival di Sanremo, Ditonellapiaga si è esibita con Tony Pitony. La loro performance ha attirato l’attenzione tra le cover presentate, risultando tra le più apprezzate della serata. La loro collaborazione ha portato un’energia particolare, distinguendosi tra le altre esibizioni. Questa esibizione si inserisce tra le più commentate di questa edizione del festival.

Mentre comincia quello che in inglese si chiama earworm, in tedesco Ohrwurm e che in italiano definisco solo un gran disturbo da cui non so liberarmi — ossia frammenti delle canzoni del Festival che riecheggiano in loop nella testa senza sapere esattamente nemmeno di quali pezzi facciano parte — ecco, siamo arrivati alla serata cover. Gara nella gara, grandi aspettative, promettenti duetti. Torna Bianca Balti e Laura Pausini apre la serata in gran forma. Nuovamente un messaggio di pace con bandiere inneggianti alla musica. Durante le varie apparizioni prendo appunti, scrivo, annoto, commento, ma mi rendo conto via via che i momenti entusiasmanti, per me, sono pochi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ditonellapiaga e Tony Pitony vincono la serata Cover di Sanremo 2026

Sanremo 2026, Ditonellapiaga e Tony Pitony vincono la gara delle coverDitonellapiaga si aggiudica il Premio della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, in duetto con Tony Pitony, sul podio anche Sayf e Arisa.

Sanremo 2026, pagelle look serata cover: Bianca Balti diva vintage in Valentino (9), Laura Pausini fuori fase (6), Ditonellapiaga cabaret (7)

La scaletta della quarta serata di Sanremo 2026 con tutte le cover e i duetti

Vince la serata cover Dito nella Piaga con Tony Pitony Premiazione giusta #passionapoli #spedizionesanremo #sanremo2026 - facebook.com facebook

Intonazione, esibizione, stile, tutto: Tony Pitony e Ditonellapiaga fenomenali. #Sanremo2026 x.com