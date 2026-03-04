Oggi a Roma, Andrea Sempio si è presentato in tribunale accompagnato dai suoi avvocati e consulenti. È indagato per il delitto di Garlasco e ha dichiarato di essere innocente, lamentando l’eccessiva pressione dei media. La sua presenza in tribunale si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi.

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco oggi a Roma per una riunione con i suoi avvocati e i suoi consulenti. Non vede l’ora di dimostrare la propria innocenza, “se ci sarà un udienza preliminare. Non sappiamo ancora come andrà. Attendiamo. È molto pesante essere al centro dell’attenzione mediatica, ha ribadito Sempio che, in merito allo scontrino, ha confermato: “Tutto quello che ho detto nei giorni passati”. Ai cronisti che invece chiedevano come mai non si ricordasse il titolo del libro ha risposto la legale Angela Taccia: “se il problema di tutta questa storia è il titolo del libro mi cadono le braccia, non ci sono parole”.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, Sempio a Roma: “Sono innocente, la pressione mediatica è pesante”

