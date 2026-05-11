Cacciando i soldi si sistema Il mistero di quei 45mila euro dei Sempio agli investigatori

Le indagini sui 45mila euro legati ai Sempio sono in corso, con gli investigatori che cercano di chiarire l’origine e la destinazione di quella somma. Nel frattempo, l’attenzione si concentra anche su un ex pubblico ministero, indagato in un’altra inchiesta a Brescia. Accuse gravi e sospetti si intrecciano in entrambe le vicende, senza che siano ancora state fornite tutte le spiegazioni ufficiali.

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