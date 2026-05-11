Cacciando i soldi si sistema Il mistero di quei 45mila euro dei Sempio agli investigatori
Le indagini sui 45mila euro legati ai Sempio sono in corso, con gli investigatori che cercano di chiarire l’origine e la destinazione di quella somma. Nel frattempo, l’attenzione si concentra anche su un ex pubblico ministero, indagato in un’altra inchiesta a Brescia. Accuse gravi e sospetti si intrecciano in entrambe le vicende, senza che siano ancora state fornite tutte le spiegazioni ufficiali.
Accuse gravissime quelle che aleggiano nell'aria. Mentre si rafforzano sempre di più i sospetti su Andrea Sempio come assassino di Chiara Poggi, a Brescia si lavora per un'altra inchiesta, quella che vede indagato l'ex pm Mario Venditti. Ma non solo. Anche Giuseppe Sempio, padre del presunto killer. I 45 mila euro e i sospetti dei pm. Certi movimenti di denaro, ingiustificati fino ad oggi, hanno attirato l'attenzione degli inquirenti. Venditti è indagato a Brescia per corruzione in atti giudiziari. L'inchiesta è legata al delitto di Garlasco, poiché i magistrati bresciani ipotizzano che l'ex pm possa aver ricevuto denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Credo proprio che si stiano cacciando via dei soldi e penso da questo punto di vista sarebbe utile che il governo cominciasse ad avere l'umiltà di ascoltare quello che dicono le persone. Così Maurizio Landini sul decreto Ponte parlando con i giornalisti a La facebook
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