Semifinale Playoff Prima C Modenese condannata Decisivo un rigore

Durante la semifinale dei playoff di Prima Categoria, la squadra modenese ha perso contro l’Albinea dopo una partita combattuta che si è conclusa 3-2 ai supplementari. La gara si è sbloccata nel primo tempo con i cambiamenti in formazione e si è conclusa con un rigore decisivo assegnato all’avversario. La formazione modenese ha schierato Corghi, Cabrera Marin, El Maidi e Montorsi L. tra i titolari.

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