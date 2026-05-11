Semifinale Playoff Prima C Modenese condannata Decisivo un rigore
Durante la semifinale dei playoff di Prima Categoria, la squadra modenese ha perso contro l’Albinea dopo una partita combattuta che si è conclusa 3-2 ai supplementari. La gara si è sbloccata nel primo tempo con i cambiamenti in formazione e si è conclusa con un rigore decisivo assegnato all’avversario. La formazione modenese ha schierato Corghi, Cabrera Marin, El Maidi e Montorsi L. tra i titolari.
Modenese 2 united Albinea 3 (ai supplementari, 2-2 al 90’) MODENESE: Corghi, Cabrera Marin (45’ Barbieri), El Maidi (75’ Esposito), Montorsi L., Chirico, Serafini, Lugli (80’ Villano), Benitez (45’ Bonelli), Manno, Ghedini, Salatiello (83’ Amadori). A disp.: Mawuli, Cezmallari, Baldari, Montorsi M. All. Michelini. ALBINEA: Nutricato, Ametta (100’ Sica), Berselli (75’ Muto), Margini, Esposito Arcadi, Minutolo, Iori (65’ Magnanini), Bertolani, Arcuri, Silipo, Ferrante. A disp. Pellicciari, Cattani, Bigliardi, Ferrari G., Barbieri C., Panterlini. All. Masoni. Arbitro: Abderrahman di Parma Reti: 20’ Ghedini, 25’ e 35’ (rig.) Silipo, 80’ Manno, 115’ (rig.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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