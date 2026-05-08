Torino ’81 vs Chiavari | il test decisivo prima dei playoff

A pochi giorni dall'inizio dei playoff, le squadre di Torino ’81 e Chiavari si preparano affrontandosi in un test amichevole. Le due società hanno deciso di allenarsi insieme in vista delle fasi finali, condividendo sessioni di allenamento e strategie. La partita ha lo scopo di valutare la condizione fisica e le tattiche, offrendo un'occasione concreta per testare le risposte in vista delle partite che verranno.

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? Domande chiave Come influenzerà la sfida contro Chiavari la preparazione ai playoff?. Perché le due squadre hanno deciso di allenarsi insieme?. Chi guiderà la Torino '81 nella battaglia per la salvezza?. Come potrà l'Aquatica gestire la pressione contro il Brescia?.? In Breve Allenamento congiunto tra Torino 81 e Aquatica presso la piscina dello Stadio Monumentale.. Capitano Andrea Maffè guida la Torino 81 verso i playoff contro Ischia o Lazio.. Aquatica affronta il Brescia Waterpolo sabato 9 maggio alle ore 16 per la semifinale.. Allenatore Luca De March punta sul vivaio con tre esordienti Under 16.. Sabato 9 maggio alle ore 18, la Reale Mutua Torino ’81 Iren ospiterà la capolista Chiavari nella piscina dello Stadio Monumentale per l’ultima sfida della regular season di serie A2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino ’81 vs Chiavari: il test decisivo prima dei playoff Notizie correlate Torino ’81 vola ai playoff: vittoria chiave e sogno Serie A1La Reale Mutua Torino ’81 Iren ha blindato la propria posizione nei playoff della Serie A2 femminile, garantendosi l’accesso alla fase decisiva del... Milano-Scandicci: Bosio vede la sfida come test cruciale prima dei playoffNel rush finale della regular season di Serie A1 Tigotà, la Numia Vero Volley Milano ospita la Savino Del Bene Scandicci all’Allianz Cloud, offrendo... Contenuti utili per approfondire La Reale Mutua Torino ’81 Iren affronta la capolista ChiavariDomani alle ore 18 presso la piscina stadio Monumentale di Torino i gialloblù affrontano la corazzata ligure, imbattuta in regular season ... tuttosport.com La Reale Mutua Torino ’81 Iren perde contro il Chiavari NuotoFinisce con una sconfitta l’ultima giornata del girone di andata per la Reale Mutua Torino ’81 Iren che perde 19-11 contro il Chiavari Nuoto. I gialloblù partono bene portandosi sul +2 ad inizio match ... tuttosport.com