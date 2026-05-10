La Reggina batte di rigore l’Athletic Palermo nella semifinale dei playoff

Da reggiotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale playoff del campionato di Serie D, la Reggina ha vinto 1-0 contro l’Athletic Palermo allo stadio “Granillo”. La partita si è decisa con un rigore trasformato dalla Reggina. La sfida si è svolta in un clima di grande tensione tra le due squadre. La vittoria permette alla Reggina di avanzare alla finale del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Reggina ha battuto per 1 a 0 l’Athletic Club Palermo, allo stadio “Granillo”, nella semifinale playoff del campionato di Serie D. In avvio di partita, annullato un gol agli ospiti per fuorigioco. Girata aerea di Rosario Girasole, sugli sviluppi di un angolo, deviata involontariamente da un.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SERIE D | ATHLETIC CLUB PALERMO - SANCATALDESE | HIGHLIGHTS

Video SERIE D | ATHLETIC CLUB PALERMO - SANCATALDESE | HIGHLIGHTS

Notizie correlate

Leggi anche: Un rigore e due espulsioni affossano l'Athletic Palermo, la Reggina vince 1-0 ed elimina i nerorosa

Reggina-Athletic Palermo, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere playoff Serie DLa stagione entra nel momento decisivo e domenica 10 maggio (ore 16) allo stadio “Oreste Granillo” la Reggina riceve l’Athletic Palermo nella sfida...

Argomenti più discussi: Mister Torrisi: Ho visto una buona Reggina, le offese a Ballarino fanno male; Tabellino partita Reggina 1914 vs Athletic Club Palermo; La Reggina batte il Sambiase ma resta terza. Sfuma il sogno serie C; Calcio, Serie D: il Messina al playout con il Ragusa, il Savoia promosso in C.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web