La Reggina batte di rigore l’Athletic Palermo nella semifinale dei playoff

Nella semifinale playoff del campionato di Serie D, la Reggina ha vinto 1-0 contro l’Athletic Palermo allo stadio “Granillo”. La partita si è decisa con un rigore trasformato dalla Reggina. La sfida si è svolta in un clima di grande tensione tra le due squadre. La vittoria permette alla Reggina di avanzare alla finale del torneo.

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