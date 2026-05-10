La Reggina batte di rigore l’Athletic Palermo nella semifinale dei playoff
Nella semifinale playoff del campionato di Serie D, la Reggina ha vinto 1-0 contro l’Athletic Palermo allo stadio “Granillo”. La partita si è decisa con un rigore trasformato dalla Reggina. La sfida si è svolta in un clima di grande tensione tra le due squadre. La vittoria permette alla Reggina di avanzare alla finale del torneo.
La Reggina ha battuto per 1 a 0 l’Athletic Club Palermo, allo stadio “Granillo”, nella semifinale playoff del campionato di Serie D. In avvio di partita, annullato un gol agli ospiti per fuorigioco. Girata aerea di Rosario Girasole, sugli sviluppi di un angolo, deviata involontariamente da un.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
SERIE D | ATHLETIC CLUB PALERMO - SANCATALDESE | HIGHLIGHTS
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