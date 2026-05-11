Sella vola nel primo trimestre | utile a 112 milioni grazie a Hype

Nel primo trimestre, il gruppo ha registrato un utile di 112 milioni di euro, principalmente grazie all'apporto di Hype. La società ha spiegato che l'operazione di acquisizione e integrazione di Hype ha contribuito in modo significativo ai risultati finanziari. Tuttavia, la crescita complessiva del gruppo non corrisponde esclusivamente a questa cifra, poiché ci sono altri fattori e ricavi che hanno influenzato i numeri finali.

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? Punti chiave Come ha fatto l'operazione Hype a raddoppiare l'utile del gruppo?. Perché la crescita reale è diversa dal balzo dei 112 milioni?. Quali nuovi flussi finanziari ha portato l'integrazione di Hype nel banking?. Come influirà questo effetto contabile sulla redditività futura del Gruppo Sella?.? In Breve Margine di intermediazione a 309,2 milioni di euro con crescita del 10,5%.. Ricavi da servizi a 132,8 milioni di euro, pari al 42,9% del totale.. Margine di interesse a 146,8 milioni di euro, in rialzo del 7,8%.. Raccolta globale a 78,5 miliardi di euro, +15,1% rispetto a marzo 2025..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sella vola nel primo trimestre: utile a 112 milioni grazie a Hype ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Brembo vola nel primo trimestre: utile a 56,9 milioni e guida al rialzo? Cosa scoprirai Come farà Brembo a bilanciare nuovi investimenti e debito sotto i 700 milioni? Perché i ricavi sono in lieve calo nonostante l'utile... Enel vola con l’estero: utile a 1,9 miliardi nel primo trimestre? Punti chiave Come influisce la tassazione più elevata sui margini di Enel? Quali mercati esteri hanno garantito la crescita dell'utile trimestrale?... Argomenti più discussi: Master Centro-Sud, Angela Laporta in sella a Freccia ha qualità da vendere; Metallurgica Veneta Pro Team al debutto nel gravel presenta la Merida Mission per la The Traka; Incidente in motorino: ragazzo vola nel fosso, interviene l'elisoccorso; Pauroso incidente motociclistico: un 17enne cade rovinosamente sull'asfalto. Il ragazzo è stato elitrasportato in ospedale. Volare con una bici da corsa – consigli ed esperienze? reddit Motociclista 33enne vola dalla sella alla rotatoria: è graveUn grave incidente stradale è avvenuto nella serata di sabato 9 maggio a Sarcedo in via Bassano del Grappa. Erano circa le 23:10 quando un uomo di 33 ... ecovicentino.it