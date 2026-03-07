La guerra in Iran presenta il conto alle imprese | costerà 10 miliardi di euro in più Interi settori a rischio collasso

La guerra in Iran ha un impatto diretto sulle imprese italiane, che nel 2026 dovranno affrontare costi aggiuntivi per circa 10 miliardi di euro. Secondo le stime dell’Ufficio studi della CGIA, diversi settori rischiano di essere gravemente colpiti e alcuni potrebbero arrivare al collasso. La situazione economica si riflette sulle aziende che operano nel nostro paese, con effetti concreti sui bilanci.

Milano, 7 Marzo 2026 – La guerra in Iran, secondo le stime dell’Ufficio studi della CGIA, potrebbe costare alle aziende italiane quasi 10 miliardi di euro in più nel 2026. A pesare sono soprattutto le bollette dell’energia e in particolar modo si temono gli incrementi dei prezzi di gas ed energia elettrica registrata negli ultimi giorni. Stretto di Hormuz "zona di guerra", almeno 20.000 i marinai bloccati (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Se le attuali tensioni dovessero tradursi in rincari strutturali dei costi energetici, le aziende italiane potrebbero trovarsi a pagare quest’anno 7,2 miliardi di euro in più per l’elettricità e altri 2,6 miliardi per il gas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran rischia di costare alle imprese italiane quasi 10 miliardi in più nel 2026

Tra gli effetti farfalla della guerra aperta tra Iran e Usa-Israele c'è anche il caos dei voli italiani ed europei da e per il Medio Oriente.

Israele ha annunciato oggi una nuova ondata di attacchi «su larga scala» contro siti governativi di Teheran, mentre l'escalation della guerra in Medio Oriente entra nella sua seconda settimana.

Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, sabato 7 marzo 2026: ancora esplosioni a Teheran, Dubai, Bahrein e Gerusalemme

Il presidente degli Stati Uniti ha poi avvertito che "oggi l'Iran sarà colpito molto duramente" e che starebbe valutando di colpire "aree e gruppi di persone che finora non erano stati presi in considerazione come obiettivi".

"Oggi l'Iran sarà colpito molto duramente!". Lo annuncia sul suo social Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump