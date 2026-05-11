Segnali seggiolini e senso civico | la Polizia Locale di Siena fa scuola nel quartiere Ravacciano

La Polizia Locale di Siena ha avviato un progetto educativo rivolto agli studenti della scuola dell’infanzia ‘Enrico Pestalozzi’ nel quartiere Ravacciano. L’iniziativa si concentra su segnali stradali, seggiolini e comportamenti corretti, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza civica tra i più giovani. L’attività prevede incontri e momenti pratici per sensibilizzare i bambini sulle norme di sicurezza e il rispetto delle regole in strada.

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