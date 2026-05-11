Segnali seggiolini e senso civico | la Polizia Locale di Siena fa scuola nel quartiere Ravacciano
La Polizia Locale di Siena ha avviato un progetto educativo rivolto agli studenti della scuola dell’infanzia ‘Enrico Pestalozzi’ nel quartiere Ravacciano. L’iniziativa si concentra su segnali stradali, seggiolini e comportamenti corretti, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza civica tra i più giovani. L’attività prevede incontri e momenti pratici per sensibilizzare i bambini sulle norme di sicurezza e il rispetto delle regole in strada.
Dalla teoria in classe all'esplorazione sul campo: gli alunni scoprono la centrale operativa e imparano le regole d'oro per attraversare le strade in totale sicurezza SIENA – La polizia locale di Siena ha avviato un articolato progetto formativo incentrato sull’educazione civica e stradale, rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia Enrico Pestalozzi, situata nel quartiere di Ravacciano. L’iniziativa, che ha coinvolto bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni, è stata ideata per favorire un primo contatto positivo e costruttivo tra i cittadini più piccoli e le forze dell’ordine, presentando la figura dell’agente come un punto di riferimento ‘amico’.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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