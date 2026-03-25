Le segnalazioni di degrado nell’area dell’Ippocastano hanno riacceso l’attenzione sulla situazione del quartiere. In risposta, l’amministrazione comunale ha annunciato l'apertura di nuovi uffici della polizia locale nella zona, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza. La questione riguarda principalmente lo stato di abbandono e le condizioni di alcuni spazi pubblici nel quartiere.

Dopo le segnalazioni sull’area, il sindaco collega il futuro della zona anche al progetto della polizia locale in piazzetta della Tessitrice Le segnalazioni di degrado nell’area dell’Ippocastano riportano al centro del dibattito uno dei punti più delicati della città. Tra episodi di microcriminalità, sporcizia e criticità legate al decoro urbano, la zona torna a far parlare di sé nonostante la presenza dello skatepark. Ma dal Comune arriva un messaggio chiaro: il rilancio dell’area passa anche da nuove funzioni e da una presenza più stabile sul territorio. A pochi passi dall’Ippocastano, piazzetta della Tessitrice è al centro di un progetto già avviato dall’amministrazione comunale: la realizzazione di uffici e foresteria della polizia locale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Degrado all’Ippocastano, il Comune rilancia: “Più sicurezza con i nuovi uffici della polizia locale nel quartiere”

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