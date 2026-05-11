Sedute alla Milano Design Week 2026 dal divano modulare alla poltrona spirituale
Durante la Milano Design Week 2026, sono stati presentati diversi arredi, tra cui un divano modulare e una poltrona spirituale. Un rappresentante dei designer ha commentato che spesso i creatori vedono i loro lavori come star dello spettacolo, ma sono gli utenti a determinare il valore reale dei pezzi. La manifestazione ha visto la partecipazione di molte aziende e professionisti del settore, con focus su nuove soluzioni di arredamento.
«I designer pensano a se stessi e ai loro prodotti come alle star dello spettacolo, ma sono le persone che usano i mobili a fare la differenza». Con questa premessa Todd Bracher ha presentato il suo nuovo divano realizzato per Nii - ramo dell'azienda di mobili per ufficio giapponese Itoki - al Salone del Mobile 2026. È una delle visioni più forti nel mondo del design contemporaneo: reinventare il modo in cui ci si rilassa. A guardare Bitmap, così si chiama la creazione di Bracher, la prima cosa che viene in mente è un quadro di Mondrian. I colori del rivestimento del prototipo in esposizione sono quelli primari: blu, giallo e rosso.🔗 Leggi su Dilei.it
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