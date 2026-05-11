Sedute alla Milano Design Week 2026 dal divano modulare alla poltrona spirituale

Durante la Milano Design Week 2026, sono stati presentati diversi arredi, tra cui un divano modulare e una poltrona spirituale. Un rappresentante dei designer ha commentato che spesso i creatori vedono i loro lavori come star dello spettacolo, ma sono gli utenti a determinare il valore reale dei pezzi. La manifestazione ha visto la partecipazione di molte aziende e professionisti del settore, con focus su nuove soluzioni di arredamento.

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