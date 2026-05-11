Secondo posto per l' Accademia Taekwondo Toscana all’interregionale Marche

L'Accademia Taekwondo Toscana di Monte San Savino ha preso parte all'interregionale Marche, portando in gara 13 atleti in due giornate di competizione. La squadra si è confrontata con altre realtà della regione, mettendo in mostra le proprie capacità durante le prove. La manifestazione si è svolta su più giorni e ha coinvolto diverse categorie di competição.

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