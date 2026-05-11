Secondo posto per l' Accademia Taekwondo Toscana all’interregionale Marche
L'Accademia Taekwondo Toscana di Monte San Savino ha preso parte all'interregionale Marche, portando in gara 13 atleti in due giornate di competizione. La squadra si è confrontata con altre realtà della regione, mettendo in mostra le proprie capacità durante le prove. La manifestazione si è svolta su più giorni e ha coinvolto diverse categorie di competição.
L'Accademia Taekwondo Toscana di Monte San Savino ha partecipato all’interregionale Marche con 13 atleti in 2 giornate di gara. In totale sono state conquistate 5 medaglie d’oro da Aurora Caso, Margherita Davoglio, Lorenzo Corsi, Mattia Renzoni e Yuri Leolini, 5 d'argento da Amelia Ionni, Diego.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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