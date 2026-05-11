Secondo matrimonio con che rito si può celebrare
Sempre più persone decidono di sposarsi di nuovo, e ci sono diverse opzioni per la cerimonia. Il secondo matrimonio può essere celebrato con rito civile, religioso o simbolico, a seconda delle preferenze e delle condizioni di chi si sposa. La scelta del rito può influenzare i requisiti necessari per la registrazione e le formalità da rispettare, che variano in base alla legge e alle normative locali.
Sempre più persone scelgono nella vita di celebrare un secondo matrimonio. Gli scenari che possono condurre a dei fiori d’arancio bis sono molteplici: può accadere che un coniuge venga a mancare, che le circostanze cambino, oppure semplicemente che l’amore finisca e ci si renda conto che la scelta migliore per entrambi sia essere felici con altre persone. Per quanto ogni seconda possibilità meriti di essere celebrata a dovere, potreste incorrere in qualche limitazione burocratica. Se ad esempio avete immaginato i fiori d’arancio bis in Chiesa, realizzare il vostro sogno potrebbe rivelarsi meno semplice del previsto, mentre non dovreste incorrere in particolari problemi per la cerimonia civile: ecco tutti i possibili scenari.🔗 Leggi su Dilei.it
Matrimonio - Codice Civile
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