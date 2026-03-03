Si sposi chi può Matrimoni a picco E ora il rito civile supera il sì in chiesa

Negli ultimi vent’anni, nelle Marche, i matrimoni sia religiosi che civili sono diminuiti in modo significativo, passando da circa 5.000 a un numero molto più ridotto. Attualmente, il rito civile sta superando quello religioso come scelta principale per celebrare il matrimonio, segnando una tendenza in evoluzione rispetto al passato. La diminuzione dei matrimoni coinvolge tutte le forme di celebrazione e riflette un cambiamento nelle preferenze delle coppie.

Matrimoni (religiosi e civili) in notevole calo nelle Marche, come d’altronde nel resto dell’Italia: in vent’anni, dal 2004 al 2024, sono passati da 5.738 a 3.812 (meno 33%), in sostanza sono diminuiti di un terzo. Progressiva – e maggiore – è la flessione delle unioni religiose, che nel 2024 sono state il 37,7% del totale, contro il 62,3% dei matrimoni celebrati con il rito civile. A margine, ma neanche tanto, va detto che ci si sposa sempre più tardi: l’età media è di 36 anni per gli uomini, 34 anni per le donne. Sono i dati contenuti nel report "Sposarsi nelle Marche", elaborato dal settore Controllo di gestione e Sistemi statistici della Regione sui dati riferiti al 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

