Abito nero per un matrimonio? Sì lo voglio Quando e come si può indossare

Per un matrimonio, l’abito nero rappresenta una scelta classica e versatile, capace di valorizzare la silhouette e di essere facilmente coordinato con accessori e dettagli. Tuttavia, ci sono momenti e occasioni in cui l’indossare un abito di questo colore non è consentito, anche se la sua eleganza sembra adattarsi perfettamente all’evento. La normativa e le regole di etichetta possono imporre restrizioni che rendono questa scelta inadatta in certi contesti.

S nellisce, slancia la figura ed è facile da abbinare. Eppure, proprio quando se ne avrebbe più bisogno, non si può indossare. L’abito nero salva il look in tantissime occasioni, tranne che ai matrimoni. Il dress code delle cerimonie è tra i più severi (e seguiti) di tutti, ma da qualche anno a questa parte, sembra concedere qualche eccezione: indossare un vestito nero a un matrimonio? In certi casi, si può. Zendaya a Roma, incanto in nero: l’abito è un “prestito” di Cate Blanchett X Un sogno che, per tante invitate, diventa realtà. A patto di seguire poche ma precise regole per non eclissare la sposa e non scandalizzare gli invitati più superstiziosi.🔗 Leggi su Iodonna.it

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3 Errori da NON Fare con l’Abito a una Cerimonia | Guida Eleganza Uomo

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