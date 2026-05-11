Seconda petroliera del Qatar carica di Gnl attraversa Hormuz

Una seconda nave proveniente dal Qatar, questa volta carica di gas naturale liquefatto, sta attraversando lo Stretto di Hormuz. L'ultima settimana ha visto già il passaggio di un'altra petroliera qatariota nello stesso tratto di mare. Le imbarcazioni si trovano in transito in un’area strategica, nota per le sue tensioni e per la sua importanza nel traffico marittimo globale.

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Una seconda petroliera qatariota che trasporta gas naturale liquefatto sta attraversando Hormuz, pochi giorni dopo il passaggio nello Stretto della Al Kharaitiyat. La nave, denominata Mihzem e fornita di una capacità da 174.000 metri cubi, è partita da Ras Laffan, principale polo energetico del.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Una petroliera cinese sfida Trump e attraversa lo Stretto di Hormuz – La direttaNel 45esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran una petroliera cinese ha attraversato lo stretto di Hormuz nonostante il blocco... Prima petroliera non iraniana attraversa Hormuz dal cessate il fuocoLa prima petroliera non iraniana ha attraversato lo Stretto di Hormuz giovedì, dopo l'annuncio del fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. Si parla di: Medio Oriente, Teheran: dagli Usa 'avventurismo sconsiderato evidente a tutti'. Vance incontra il premier del Qatar- LIVEBLOG; Teheran resiste al blocco di Hormuz con tagli alla produzione di petrolio. Lo Shock Petrolifero causato dalla chiusura dello Stretto di Hormuz è la più grande crisi delle risorse nella memoria recente reddit Guerra Iran, Vance incontrerà il premier del Qatar. Hormuz, Usa colpiscono petroliere iranianeIl cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Trump dopo che Teheran ha accusato gli Usa di averlo violato con attacchi a navi nello Stretto di Hormuz. «Ma colpiremo con molta più ... leggo.it