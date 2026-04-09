Giovedì, la prima petroliera non iraniana ha attraversato lo Stretto di Hormuz dopo l'annuncio di un fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. L'evento rappresenta un primo movimento di navi commerciali in questa rotta strategica da quando è stato comunicato l'accordo temporaneo. La navigazione si svolge in un momento di tensioni persistenti nella regione, con le autorità che monitorano attentamente ogni movimento delle imbarcazioni.

La prima petroliera non iraniana ha attraversato lo Stretto di Hormuz giovedì, dopo l'annuncio del fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. E' quanto emerge dai dati di MarineTraffic. La Msg, una petroliera battente bandiera gaboniana, ha attraversato lo stretto oggi con a bordo circa 7.000 tonnellate di olio combustibile emiratino ed è diretta ad Aegis Pipavav, in India, secondo il servizio di monitoraggio marittimo. Solo altre due petroliere, entrambe battenti bandiera iraniana, e sei navi portarinfuse hanno attraversato lo stretto da ieri, secondo Kpler, proprietaria di MarineTraffic. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prima petroliera non iraniana attraversa Hormuz dal cessate il fuoco

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