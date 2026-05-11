Seconda La Gragnolese vola in finale playoff Il Pontremoli si arrende a Cecconi e Tedeschi

La squadra della Gragnolese si è qualificata per la finale dei playoff dopo aver battuto il Pontremoli con un punteggio di 2-0. La partita si è giocata a Pontremoli e ha visto protagonisti alcuni giocatori chiave che hanno contribuito alla vittoria, mentre il Pontremoli ha subito la sconfitta. La formazione avversaria ha mostrato una buona organizzazione, ma non è riuscita a reagire alla superiorità avversaria nel corso del match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui