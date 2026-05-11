Seconda La Gragnolese vola in finale playoff Il Pontremoli si arrende a Cecconi e Tedeschi
La squadra della Gragnolese si è qualificata per la finale dei playoff dopo aver battuto il Pontremoli con un punteggio di 2-0. La partita si è giocata a Pontremoli e ha visto protagonisti alcuni giocatori chiave che hanno contribuito alla vittoria, mentre il Pontremoli ha subito la sconfitta. La formazione avversaria ha mostrato una buona organizzazione, ma non è riuscita a reagire alla superiorità avversaria nel corso del match.
Pontremoli 0 Gragnolese 2 PONTREMOLI: Razzoli 5,5, Vignozzi 5,5, Di Santo 5,5 (79’ Tarantola sv.), Bianchi 8, Barontini 5,5, Lecchini 7,5, D’Angelo Riccardo 7 (73’ D’Angelo Davide sv.), Ragonesi 6 (79’Arrighi sv), Micheli 5,5, Berti, Es Sahraoui 6 (73’ Ferrara sv.). All. De Biasi. GRAGNOLESE: Pierini 7, Cardellini 7,5, Borghetti 7,5, Tonelli 7,5, Mazzone 7, Pennucci 7, Battaglia 7 (88’ Bondi sv.), Cecconi 8 (76’ Fregosi 7), Petacchi 6,5 (63’ Lombardi 8), Rosaia 8, Tedeschi 8 (86’ Lombardo sv.). All. Mencatelli. Arbitro: Capetta di Carrara 7,5. Assistenti: La Veneziana e Cerchiai. Marcatori: 69’ Cecconi, 74’ Tedeschi. Note: spettatori oltre 700.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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