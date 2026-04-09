Insegnante aggradita da uno studente | responsabilità giuridiche anche della scuola? Ci sono obblighi del Dirigente? Se è un minore a commettere l’aggressione? Il Punto dell’Avvocato De Martino

In un episodio del programma “Diritto in cattedra”, condotto da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha affrontato il tema delle responsabilità legali legate a un episodio di aggressione tra studenti, con un insegnante coinvolto come parte lesa. Si è parlato anche delle eventuali responsabilità della scuola e dei doveri del dirigente scolastico, oltre a considerare il ruolo di un minore coinvolto in azioni violente.

Nel format “ Diritto in cattedra ”, condotto da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino è intervenuto sul tema delle aggressioni ai docenti, affrontando il caso dell'insegnante accoltellata da uno studente e soffermandosi sulle responsabilità giuridiche della scuola e sugli obblighi di prevenzione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Fedeltà istituzionale, riservatezza e tutela dell’immagine della scuola: responsabilità giuridiche e poteri del dirigente scolasticoNel sistema del pubblico impiego contrattualizzato, la fedeltà istituzionale rappresenta un obbligo giuridico primario e non una semplice categoria...

Gigi e Ross: «Al GialappaShow il successo di un personaggio di uno è anche quello dell'altro. Da padri spesso assenti ci chiediamo se basteremo ai nostri figli. Stefano De Martino? Pare che si sia divertito della nostra imitazione»Gigi, Stefano De Martino le ha dato un assist incredibile con l'annuncio di Sanremo.