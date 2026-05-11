Se mi dai 20 euro ti riprendo il telefonino | turista derubata in Piazza Maggiore

Un uomo ha avvicinato una turista in Piazza Maggiore, chiedendole 20 euro in cambio della restituzione del suo telefonino, che era stato appena rubato. La donna aveva subito il furto e si trovava ancora nel luogo dell’accaduto quando è stato proposto l’accordo. La polizia sta indagando sull’episodio e sta cercando di identificare l’uomo coinvolto.

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