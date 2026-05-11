Se mi dai 20 euro ti riprendo il telefonino | turista derubata in Piazza Maggiore
Un uomo ha avvicinato una turista in Piazza Maggiore, chiedendole 20 euro in cambio della restituzione del suo telefonino, che era stato appena rubato. La donna aveva subito il furto e si trovava ancora nel luogo dell’accaduto quando è stato proposto l’accordo. La polizia sta indagando sull’episodio e sta cercando di identificare l’uomo coinvolto.
“Se mi dai 20 euro ti riprendo il telefonino”. È con questa richiesta che un uomo avrebbe tentato di estorcere denaro a una turista appena derubata del proprio smartphone nel cuore di Bologna, in Piazza Maggiore. Per questo i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 37enne marocchino.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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