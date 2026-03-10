I conti della sanità pugliese e il buco nei bilanci Asl | vertice a Roma Regione a confronto con il Ministero

Questa mattina a Roma si svolge un incontro tra i tecnici dell'assessorato alla Salute della Regione Puglia e quelli del Ministero dell'Economia e della Salute. L'obiettivo è discutere dei conti della sanità pugliese e del buco nei bilanci delle Asl. La riunione si concentra sulla situazione finanziaria del sistema sanitario regionale e sui numeri che evidenziano le criticità.

I conti della sanità pugliese sotto la lente. Questa mattina, a Roma, i tecnici dell'assessorato alla Salute della Regione Puglia incontreranno quelli del Ministero dell'Economia e della Salute. Un incontro che rappresenta solo il primo passo di un confronto che consentirà di conoscere con esattezza la situazione della sanità pugliese e le dimensioni di quel disavanzo di cui si è tornati a parlare nelle ultime settimane. Un 'buco' nei conti delle aziende sanitarie che potrebbe aggirarsi intorno ai 300 milioni, e in base al quale la Regione dovrà valutare quali misure mettere in atto. La proporzione del disavanzo si potrà conoscere con esattezza solo nelle prossime settimane, entro il mese di aprile, quando cioè le Regioni sono tenute a presentare i bilanci consuntivi. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Sanità, buco nei bilanci delle Asl: mancano 250 milioni. «Studiamo le soluzioni»Il confronto tra la Regione Puglia e il governo sul buco nei conti della sanità (si parla di un rosso vicino ai 300 milioni) entra nel vivo. Buco nei bilanci delle Asl: mancano 250 milioni. «Studiamo le soluzioni»Il confronto tra la Regione Puglia e il governo sul buco nei conti della sanità (si parla di un rosso vicino ai 300 milioni) entra nel vivo. Contenuti e approfondimenti su I conti della sanità pugliese e il buco... Temi più discussi: Sanità, buco nei bilanci delle Asl: mancano 250 milioni. Studiamo le soluzioni; Puglia, sempre più vicino l'aumento dell'Irpef. Decaro: I conti della sanità? Problema nazionale; Sanità, opposizioni all’attacco: Poca trasparenza sui conti; Sanità pugliese, il rosso nei conti raddoppia: allarme della Corte dei conti tra mobilità passiva e spesa fuori controllo. I conti della sanità pugliese e il buco nei bilanci Asl: vertice a Roma, Regione a confronto con il MinisteroLa proporzione del disavanzo si potrà conoscere con esattezza solo nelle prossime settimane, entro il mese di aprile, quando cioè le Regioni sono tenute a presentare i bilanci consuntivi. baritoday.it Sanità, un rosso da 879 milioni. Voragine nei conti del PiemonteAl portafoglio o tra i capelli? Il dilemma su dove mettere le mani è il minimo che possa suscitare la cifra che quantifica la previsione del buco della sanità del Piemonte per l’anno in corso: un ross ... lospiffero.com Presentati all’Asl Lecce i risultati del progetto “Stereotipi in corsia – Una questione di genere”. Durante l’evento conclusivo sono stati illustrati i dati di due questionari rivolti a personale sanitario e pazienti per analizzare quanto siano ancora presenti i pregiudiz - facebook.com facebook Asl 3 di Nuoro, completata la direzione strategica: Calvisi alla Sanità, Sau all’Amministrazione. Confermato Deiana x.com