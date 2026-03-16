Un leader ha dichiarato che, se la Nato non interverrà per proteggere lo Stretto di Hormuz, si potrebbero verificare conseguenze negative. La sua comunicazione sottolinea l'importanza di un impegno internazionale in quella regione strategica, avvertendo di possibili sviluppi sfavorevoli nel caso di mancata collaborazione. La frase evidenzia una richiesta di supporto senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sulle implicazioni future.

“ Se la Nato non contribuirà a difendere lo Stretto di Hormuz, potrebbe delinearsi un futuro “molto negativo”. Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, minacciando l’Alleanza atlantica di ripercussioni in caso non intervenga nello Stretto, da cui passa circa un quinto del petrolio mondiale e attualmente bloccato dagli attacchi iraniani alle navi mercantili in transito. “ Abbiamo un’organizzazione chiamata Nato. Siamo stati molto generosi. Non eravamo tenuti ad aiutarli per la questione dell’Ucraina. L’Ucraina dista migliaia di chilometri da noi, eppure li abbiamo aiutati. Ora vedremo se saranno loro ad aiutare noi. Perché sostengo da tempo che noi ci saremo per loro, ma loro non ci saranno per noi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tump minaccia la Nato: “Se non ci aiuta nello Stretto di Hormuz, ci saranno conseguenze negative”

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