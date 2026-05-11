In città, si discute sulle condizioni delle scuole e sui fondi destinati agli interventi di sicurezza. Un rappresentante ha accusato la giunta di usare la questione scolastica a fini propagandistici, mentre si cercano risposte precise sui dati tecnici relativi alla vulnerabilità sismica delle strutture. Inoltre, rimangono ancora senza una soluzione concreta i fondi destinati al plesso del Torrione, che continuano a essere bloccati.

? Domande chiave Quali sono i dati tecnici reali sulla vulnerabilità sismica delle scuole?. Perché i fondi per la scuola del Torrione sono ancora fermi?. Come verranno distinti gli edifici da ricostruire da quelli solo migliorati?. Chi deve pubblicare gli indici di rischio per ogni singolo istituto?.? In Breve Leonardo Scimia di Fratelli d'Italia promette rischio sismico zero per le scuole.. Scuola primaria del Torrione necessita di 1,8 milioni di euro per interventi urgenti.. Delibera comunale del dicembre 2024 segnalava indici di sicurezza bassi al Torrione.. Rotellini contesta la mancanza di dati tecnici sulla vulnerabilità sismica degli edifici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole a L’Aquila: Rotellini accusa la giunta di fare propaganda

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