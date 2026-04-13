Pioggia di intitolazioni a ridosso del voto Forza Italia accusa la maggioranza di propaganda
A poche settimane dalle elezioni comunali, il gruppo di Forza Italia critica la decisione della maggioranza di dedicare numerose vie e strade a nuove intitolazioni. I consiglieri, tra cui alcuni nomi noti, hanno espresso dissenso verso questa serie di scelte, definendole come una forma di propaganda politica. La discussione si inserisce in un clima di tensione tra le forze politiche in vista delle prossime consultazioni amministrative.
A meno di un mese dalle elezioni comunali, il gruppo consigliare di Forza Italia composto da: Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti e Saverio Anghelone, attaccano duramente la "pioggia di intitolazioni” di vie e strade da parte della maggioranza. Per gli azzurri.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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