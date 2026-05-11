Scuola competenze in calo in italiano e matematica | Messina meglio di altre province siciliane ma resta il divario col Nord
I risultati degli esami Invalsi per l’anno scolastico 20242025 mostrano che in molte province italiane gli studenti continuano a incontrare difficoltà nelle competenze di italiano e matematica. Tra le aree analizzate, quella di Messina si distingue per una performance leggermente superiore rispetto ad altre province siciliane, anche se il divario con le regioni del Nord rimane evidente. I dati evidenziano come le ferite lasciate dalla pandemia abbiano ancora effetti sulle competenze degli studenti.
La scuola italiana esce dagli anni del Covid con ferite ancora aperte. I dati Invalsi relativi all’anno scolastico 20242025, analizzati e rielaborati dal Sole 24 Ore su base provinciale, raccontano infatti un Paese in cui le difficoltà negli apprendimenti restano profonde, soprattutto nelle.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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