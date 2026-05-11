ScrittuRa Festival | Carlo Lucarelli e Matteo Cavezzali sul racconto noir

Il 13 maggio si terrà a Fusignano un evento nel quadro del ScrittuRa Festival, con un incontro alle ore 21 presso l’auditorium Corelli. Verrà ospitato l’autore noto per i suoi lavori nel genere noir, che dialogherà con un altro scrittore. La serata prevede la presenza di due autori italiani, impegnati nel discutere le proprie esperienze e i temi legati al racconto noir.

Mercoledì 13 maggio a ScrittuRa Festival sarà ospite il re del noir Carlo Lucarelli, alle 21 all’auditorium Corelli di Fusignano, in dialogo con Matteo Cavezzali. Nell’incontro dal titolo “Nei luoghi più oscuri” parleranno del racconto noir. "I racconti vanno via veloci, e non soltanto perché.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Si apre una nuova edizione di Scrittura Festival: tra gli ospiti Concita De Gregorio, Carlo Lucarelli e Gherardo ColomboScrittura Festival torna per la tredicesima edizione, con un programma di respiro internazionale che, dal 6 al 29 maggio, investirà il Ravennate con...

Capannoli Carlo Lucarelli tra noir e musicaCarlo Lucarelli sarà al teatro di Capannoli, questa sera, sabato 18 aprile, alle 21.

Argomenti più discussi: Scrittura Festival torna a Ravenna: ecco il primo lungo weekend di appuntamenti; Ravenna, da Irvine Welsh a Concita De Gregorio, con lo ScrittuRa Festival un mese di incontri, libri, idee; Festival letterari, premi e fiere del libro 2026: il calendario.

Libri, idee, incontri: al via ScrittuRa FestivalOggi alle 17.30 l’inaugurazione con la Festa dei lettori alla Biblioteca Classense. Poi Auci, Galiano, Gualtieri, Raimo . msn.com