Si apre una nuova edizione di Scrittura Festival | tra gli ospiti Concita De Gregorio Carlo Lucarelli e Gherardo Colombo

Dal 6 al 29 maggio si tiene la tredicesima edizione di Scrittura Festival, un evento che coinvolge diverse località del Ravennate come Ravenna, Lugo, Bagnacavallo, Sant’Agata sul Santerno, Fusignano, Cotignola, Alfonsine e Castel Bolognese. Tra gli ospiti del festival figurano autori e figure del mondo della scrittura come Concita De Gregorio, Carlo Lucarelli e Gherardo Colombo. La manifestazione propone un programma di respiro internazionale che si svolge in diverse tappe lungo il territorio.

Scrittura Festival torna per la tredicesima edizione, con un programma di respiro internazionale che, dal 6 al 29 maggio, investirà il Ravennate con tappe a Ravenna, Lugo, Bagnacavallo, Sant’Agata sul Santerno, Fusignano, Cotignola, Alfonsine e Castel Bolognese.Gli ospitiL’ospite di punta di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Crime e mistero tra Perugia, Corciano e Collazzone. Carlo Lucarelli tra gli ospiti di Alibi Da Concita De Gregorio a Francesco Acerbi, lo Ior lancia un festival della salute su prevenzione e diagnosi precoce“La storia siamo noi: nessuno si senta escluso”, cantava Francesco De Gregori: un concetto che si applica molto bene anche alla tematica della salute. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Alberi Festival Lab 2026; A Bra SCRIPT FEST: prima edizione del Festival di Sceneggiatura; A Treviso la 5ª edizione del Premio Giuseppe Bepo Maffioli: candidature drammaturgie e call per la Giuria Popolare aperte fino al 14 giugno; La Città dei Giovani Lettori 2026: Marianna Balducci alla Villa Bardini di Firenze. ScrittuRa Festival, dal 6 al 29 maggio con Irvine Welsh, Concita De Gregorio, Lucarelli e tanti grandi ospiti internazionaliScrittuRa Festival torna per la tredicesima edizione, iin programma dal 6 al 29 maggio a Ravenna e in provincia ... ravennanotizie.it La scrittura prende forma come un tempo. Durante il Festival Medievale di Tortorella sarà possibile assistere a una dimostrazione dell’uso della penna d’oca e degli antichi strumenti di scrittura, per riscoprire gesti, tecniche e saperi che raccontano il passato at - facebook.com facebook