Stasera alle 21.30, il teatro di Capannoli ospiterà uno spettacolo con Carlo Lucarelli. L'evento si inserisce nella stagione promossa dalla Compagnia del Bosco, diretta da Andrea Lupi. Lucarelli presenterà un appuntamento che combina elementi di noir e musica, attirando il pubblico locale. L'iniziativa si svolge nel rispetto delle modalità organizzative stabilite dalla compagnia teatrale.

Carlo Lucarelli sarà al teatro di Capannoli, questa sera, sabato 18 aprile, alle 21.30. Un incontro che si inserisce nella stagione portata avanti dalla Compagnia del Bosco con la direzione artistica di Andrea Lupi. Sarà l’occasione per presentare uno dei suoi ultimi libri " Nei luoghi più oscuri " edito da Einaudi nel 2025 ma anche per parlare a tutto tondo di scrittura e letteratura. Il testo è una raccolta di racconti, lo stile è quello del Lucarelli che tutti noi conosciamo e riconosciamo, storie di fantasia che si intersecano con la cronaca italiana da cui ne nascono dei personaggi complessi e misteriosi. Carlo Lucarelli, scrittore, sceneggiatore, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, giornalista, curatore editoriale e fumettista italiano sarà intervistato da Michele Quirici, editore e curatore di molti festival letterari.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capannoli Carlo Lucarelli tra noir e musica

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