Screening e controlli sanitari gratuiti in Piazza Roma contro il rischio cardiovascolare

Da modenatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 17 maggio 2026 in Piazza Roma a Modena dalle ore 9 alle 17 avrà luogo l’iniziativa "Insieme per la tua salute – Uniti per la prevenzione a tutto campo del rischio cardiovascolare" aperta alla cittadinanza per promuovere salute e diagnosi precoce.Durante la giornata saranno presenti in.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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