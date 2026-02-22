Don Gilli l’artista-sacerdote | 80 anni di fede arte e impegno

Don Gilli, noto come il prete scultore, ha perso la vita a causa di una lunga malattia. La sua morte avviene nella notte tra il 20 e il 21 febbraio nella Casa del Clero di Cognento. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento tra fede e arte, influenzando molti con le sue sculture. La comunità locale ricorda con affetto la sua dedizione e il suo talento, lasciando un vuoto nel mondo culturale e religioso.

Un Prete tra Fede e Arte: il Ricordo di Don Gianni Gilli, Scultore di Anime. Don Gianni Gilli, figura emblematica del clero modenese e conosciuta come il prete scultore, si è spento serenamente nella notte tra il 20 e il 21 febbraio, all’età di 80 anni, presso la Casa del Clero di Cognento, dopo una lunga malattia. La notizia ha destato cordoglio nelle comunità che ha servito con dedizione e creatività nel corso della sua vita. I funerali sono previsti per lunedì 24 febbraio nell’Abbazia di San Silvestro I Papa a Nonantola, preceduti dal rosario nella chiesa di San Giovanni Battista a Baggiovara, questa sera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Addio a don Gilli, il parroco scultore. Ha sempre vissuto di fede e arte . Alcune sue opere esposte a New YorkDon Gilli, il parroco e scultore, è morto a causa di un infarto mentre lavorava nel suo studio.

Addio a don Gilli, il parroco scultore. Ha sempre vissuto di fede e arte . Alcune sue opere esposte a New YorkIl sacerdote si è spento a 80 anni alla Casa del clero di Baggiovara dopo una lunga malattia . Stasera alle 20,30 rosario nella chiesa di San Giovanni Battista, lunedì alle 14,30 a Nonantola i funeral ... msn.com

Si è spento a 80 anni don Gianni Gilli, il prete scultoreMODENA. La Chiesa di Modena-Nonantola piange don Giovanni Gianni Gilli, che si è spento nelle scorse ore a 80 anni. Lo ricordano nella preghiera monsignor Erio Castellucci, arcivescovo-abate di Mode ... msn.com

Morte di don Gianni Gilli, il cordoglio della la lista civica “Il Futuro Adesso” di Nonantola Fondamentale è stato il suo contributo alla nascita e alla crescita dei gruppi scout della parrocchia.... - facebook.com facebook