Scopre il ladro dai filmati delle telecamere da remoto | chiama il 112 ma si è già dileguato

Un proprietario di una casa a Sgonico ha notato un individuo tentare di entrare nell’abitazione grazie alle telecamere di videosorveglianza collegate da remoto. Quando ha visto il tentativo di furto, ha chiamato immediatamente il 112, ma nel frattempo il ladro si è dileguato. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto, ma l’autore del tentativo non è stato rintracciato.

Mentre il ladro, da solo, cercava di introdursi nell'abitazione di Sgonico che aveva scelto di prendere d'assalto, il proprietario lo guardava sul video delle telecamere, a cui era collegato da remoto con un'app sul cellulare. L'ha visto prima aggirarsi in giardino, con indosso un cappello.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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