Meglio il carcere evade dai domiciliari dopo lite con la moglie e chiama il 112 ma il giudice lo rimanda a casa

Un uomo di 44 anni, ai domiciliari, ha lasciato la sua abitazione dopo un violento litigio con la moglie, chiamando il 112 per chiedere aiuto. I Carabinieri sono intervenuti e lo hanno riportato in casa, ma il giudice ha deciso di revocare temporaneamente la misura restrittiva, rimandandolo nuovamente ai domiciliari. L’uomo ha descritto un clima domestico molto teso, caratterizzato da continue discussioni e convivenza difficile.