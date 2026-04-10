Meglio il carcere evade dai domiciliari dopo lite con la moglie e chiama il 112 ma il giudice lo rimanda a casa
Un uomo di 44 anni, ai domiciliari, ha lasciato la sua abitazione dopo un violento litigio con la moglie, chiamando il 112 per chiedere aiuto. I Carabinieri sono intervenuti e lo hanno riportato in casa, ma il giudice ha deciso di revocare temporaneamente la misura restrittiva, rimandandolo nuovamente ai domiciliari. L’uomo ha descritto un clima domestico molto teso, caratterizzato da continue discussioni e convivenza difficile.
Il detenuto quarantatreenne ha descritto ai Carabinieri di Palermo un clima domestico terribile fatto di liti continue e una convivenza ormai insostenibile che gli avrebbero fatto maturare l'idea del carcere. I militari lo hanno arrestato ma il Gip ha disposto per lui un nuovo provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Evade dai domiciliari e va dai carabinieri: "Meglio stare in cella che a casa con la mia compagna"Evade dagli arresti domiciliari e si consegna ai carabinieri dicendo: "Meglio il carcere che tornare a casa".
Uccide la moglie dopo una lite a Mesenzana, Renato Bianchi “seminfermo di mente” ma può affrontare il processoLo scorso 15 novembre Renato Bianchi ha ucciso a coltellate la moglie Mariella Chiari nella loro casa a Mesenzana (Varese).
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Palermo, evade dai domiciliari e si costituisce: «Meglio in cella che a casa»L'accusa è di evasione dai domiciliari, ma è stato lo stesso 43enne ad autodenunciarsi con una telefonata al 112. meridionews.it
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