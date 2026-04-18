Le indagini sulla scoppiata incendio di Villa Sioli a Pasquetta hanno portato a un risultato chiaro: l’incendio è stato doloso. I filmati delle telecamere di sorveglianza hanno fornito prove decisive, confermando che si è trattato di un atto volontario. Inizialmente, le autorità avevano considerato diverse ipotesi, ma le verifiche condotte dalla polizia locale hanno escluso altre possibilità.

Se all’inizio era solo una delle piste seguite degli inquirenti, ora ci sono le indagini della polizia locale che lo confermano: il rogo che di Pasquetta a Villa Sioli è un atto doloso. A darne la notizia è il sindaco Magda Beretta che fin dall’inizio aveva dichiarato, "faremo tutto ciò che é possibile per perseguire chi ha sbagliato laddove venisse confermato il dolo". Così sara. Nelle scorse ore, dopo giorni di silenzio, lo stesso sindaco ha comunicato che, "la polizia locale di Senago ha investigato visionando le telecamere della zona e raccogliendo tutti gli elementi e le informazioni utili disponibili, trasmettendo alla Procura una notizia per l’ipotesi di reato di incendio doloso per le valutazioni del caso e per le successive attività di indagine che la stessa Procura vorrà effettuare per cercare di risalire agli autori del reato".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il rogo di Villa Sioli è stato doloso. Svolta dai filmati delle telecamere

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