scontro tra scooter e auto ferita una ragazza di 17 anni

Stamattina a Follonica si è verificato un incidente tra un scooter e un'auto. Una ragazza di 17 anni è rimasta ferita nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi. La giovane è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Follonica (Grosseto), 11 maggio 2026 – Paura stamani a Follonica. Una ragazza di 17 anni è rimasta ferita in un incidente stradale. È successo poco prima delle 8 sulla strada provinciale 152, via Michelangelo Buonarroti. In base alle prime informazioni nell’incidente sono rimasti coinvolti, per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter e un’auto. Lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112, sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Follonica e anche l’elisoccorso Pegaso 2. La ragazza è stata trasportata in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto. Polizia municipale sul posto per i rilievi e ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.🔗 Leggi su Lanazione.it

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