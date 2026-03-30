Ragazza in prognosi riservata dopo lo scontro tra auto e scooter avvenuto sulla Sr11

Una ragazza è rimasta gravemente ferita e si trova in prognosi riservata dopo uno scontro tra auto e scooter avvenuto sulla Sr11 durante l'ora di pranzo di martedì. L’incidente è stato segnalato dalle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato la giovane in ospedale.

L'incidente ha avuto luogo poco dopo le ore 13, con una dinamica al vaglio della polizia stradale del distaccamento di Bardolino. Sul posto il personale del 118 con ambulanza ed elicottero per prestare soccorso ai feriti Una giovane è stata ricoverata in prognosi riservata, in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla Sr11, all'ora di pranzo di martedì. Intorno alle 13.20, una Toyota Yaris condotta da un giovane stava viaggiando in direzione di Verona, quando è entrata in collisione con uno scooter 125 guidato da una ragazza classe 1997, che stava procedendo nella stessa direzione, con una dinamica al vaglio della polizia stradale del distaccamento di Bardolino. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Ragazza in prognosi riservata dopo lo scontro tra auto e scooter avvenuto sulla Sr11 Articoli correlati Leggi anche: Seriate, scontro tra moto e auto fuori dall’Iper: in prognosi riservata centauro 72enne Leggi anche: Incidente in viale Strasburgo, scontro auto-moto: sedicenne in prognosi riservata