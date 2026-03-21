scontro tra auto e moto a milano morti una ragazza di 20 anni e un giovane di 23

Nella notte a Milano si è verificato uno scontro tra un'auto e una motocicletta. A perdere la vita sono stati una ragazza di 20 anni e un giovane di 23, entrambi coinvolti nell’incidente avvenuto intorno alle 4 in viale. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e i soccorsi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Una ragazza di 20 anni e un giovane di 23, sono morti la notte scorsa intorno alle 4 in un incidente stradale che ha visto coinvolta la motocicletta su cui erano in sella e un'auto in viale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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