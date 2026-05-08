Scontro auto-moto nella zona industriale | ferito un 59enne trasportato in ospedale

Oggi, venerdì 8 maggio 2026, intorno alle 15.30, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto in via Carlo Marx, nella zona industriale di Cerbara. Un uomo di 59 anni è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza.

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Un incidente stradale si è verificato oggi, venerdì 8 maggio 2026, intorno alle 15.30 in via Carlo Marx, nella zona industriale di Cerbara.Coinvolti un'autovettura e un motociclo. La vettura, condotta da un uomo di 69 anni residente a Sansepolcro, proveniva dall'area privata di un'officina.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Scontro fra due auto e una moto: un ferito trasportato in ospedaleTraffico in tilt e pesanti disagi alla circolazione lungo la strada statale 685 "Delle Tre Valli Umbre" a seguito di un grave incidente stradale... Olbia, scontro scooter-auto in zona industriale: un feritoUn uomo è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi a Olbia, dopo che il suo scooter ha impattato contro una Panda in un incrocio della zona industriale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sorpassa auto e perde il controllo della moto, muore 21enne a Milano; Incidente sul Grande raccordo anulare: scontro auto-moto, morto un 40enne; Incidente auto-moto nel Milanese, quattro feriti: grave un uomo, coinvolti anche due bambini; Scontro tra un'auto e una moto in via Nazionale Adriatica nord, centauro finisce in ospedale. Calenzano: muore motociclista nello scontro con un’autoIncidente mortale a Calenzano oggi, 7 maggio 2026. A perdere la vita un motociclista di 27 anni, intorno alle 17, sulla SP8 all’incrocio con via di Pagnelle. firenzepost.it Muore in moto a 27 anni. Finisce fuori strada nello scontro con l’auto. Indagini sulla dinamicaAndrea Piccardi, originario di Borgo San Lorenzo, viveva a Prato . Ieri stava tornando a casa quando sulla direttrice Sp8 si è schiantato. contro una macchina. Aveva fatto il servizio civile alla Mise ... msn.com Scontro auto-moto: i due conducenti al pronto soccorso di Macerata, la passeggera del centauro all'ospedale di Torrette - facebook.com facebook