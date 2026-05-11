Scontro tra due moto nella notte su viale Marconi morti due ragazzi di 21 e 22 anni

Nella notte si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due motociclette all’incrocio tra viale Marconi e via del Valco di San Paolo. Due giovani, di 21 e 22 anni, sono deceduti a seguito dello scontro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui