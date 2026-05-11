Scontro tra due moto nella notte su viale Marconi morti due ragazzi di 21 e 22 anni

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due motociclette all’incrocio tra viale Marconi e via del Valco di San Paolo. Due giovani, di 21 e 22 anni, sono deceduti a seguito dello scontro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto.

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Il tragico incidente nella notte fra due motociclisti di 21 e 22 anni all’incrocio tra viale Marconi e via del Valco di San Paolo. Indagini in corso sulla dinamica.🔗 Leggi su Fanpage.it

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